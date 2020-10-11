Директор ТК Футбол Олександр Денисов похвалив фанатів збірної України за підтримку у матчі проти Німеччини (1:2), але все ж знайшов один привід для критики.

"Було чудово знову відчути атмосферу матчу збірної разом з уболівальниками на трибунах. І в кінці матчу особливо відчувалася їхня підтримка. Одного не можу до сих пір зрозуміти. Звідки на стадіоні взялися дудки? Здавалося б, такий нафталіновий пережиток минулого ці дудки. І раптом 2020 рік знову дивує.

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Якби ще допустити гіпотезу, що ти маєш право зняти маску, коли дмеш в дудку... Це звичайно був би крайній кретинізм, але хоч якось зрозумілий. А в суботу була абсолютно незрозуміла епідемія у вигляді напливу дудок на Олімпійському. Друзі, збірна дуже потребує вашої підтримки в матчі з Іспанією, в найважливішому матчі, підтримайте її емоціями, голосами, піснями, гімном! А від дудок позбудьтеся назавжди", – сказав Денисов у ефірі Великого Футболу.

Нагадаємо, у вівторок (13 жовтня) збірна України перед рідними фанатами зустрінеться з Іспанією, початок о 21:45.

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