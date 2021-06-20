"Украина – однозначно очень неплохая команда и находится примерно на одном уровне с нами. В день перед игрой начнется соревнование нервов. Или своеобразные психологические шахматы.

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Для выхода в плей-офф обоим соперникам достаточно ничьей. Я очень надеюсь, что мы не увидим повторения "хихонского позора", что произошло в 1982 году в матче с ФРГ (на ЧМ-1982 ФРГ выиграла в группе у Австрии со счетом, который устраивал обе команды, 1:0, причем после гола немцев на 10-й минуте матч выглядел откровенно договорным – прим.).

В любом случае, по моему мнению, нашим игрокам нужно разорваться на части, но победить Украину. Такой шанс выйти в 1/8-й выпадает не часто. Считаю, что мы сможем говорить о завтрашнем матче, как успешном, только в том случае, если забьем Украине больше, чем они нам", – цитирует Польстера Команда 1.

Напомним, для гарантированного выхода в плей-офф австрийцам нужна только победа, Украину устроит и ничья.

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