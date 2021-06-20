Наставник Австрии угрожает сборной Украины перед решающим матчем Евро-2020
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода заявил, что знает уязвимые места в команде Андрея Шевченко.
"Мы хорошо знаем Украину. У них есть игроки с высокими индивидуальными качествами. Но, как и у каждой команды, у них есть слабые места. Мы их нашли и собираемся использовать.
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Мы хотим выиграть этот матч, как и хотим побеждать в каждой игре. Но всегда есть соперник, который хочет того же. Нам нужно создавать больше пространства и улучшить вертикальную игру. В прошлом матче у нас были проблемы с последним пасом. Это будет ключевым аспектом в плане улучшения нашей атакующей игры", – цитирует Фоду официальный сайт УЕФА.
Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.
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