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"Надеюсь, мой рекорд побьют быстрее, чем через 50 лет": Руни раскрыл неожиданный фактор своей результативности

15:08 49 Читати українською
"Надеюсь, мой рекорд побьют быстрее, чем через 50 лет": Руни раскрыл неожиданный фактор своей результативности
Уэйн Руни / BBC

Бывший форвард Манчестер Юнайтед и сборной Англии озвучил секрет своих бомбардирских подвигов.

Напомним, 34-летний Руни является лучшим бомбардиром в истории как "красных дьяволов" (253 гола), так и сборной Англии (53 мяча). Впрочем, нападающий Дерби Каунти надеется, что его достижения будут превзойдены.

"Я никогда не был бомбардиром вроде ван Нистелроя или Гарри Линекера. Не могу назвать себя страйкером от природы. Я до сих пор удерживаю рекорд результативности МЮ и сборной, и горжусь этим, ведь там были куда лучшие нападающие, чем я.

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Как тогда я смог стать рекордсменом? Мне помогло время, ведь я 13 лет играл в футболке Юнайтед и 15 – за национальную сборную. Думаю, Харри Кейн скоро превзойдет мой рекорд в сборной. Буду гордиться, когда это произойдет, ведь я никогда не был эгоистом. Бобби Чарльтон ждал 50 лет, пока его рекорд побьют – надеюсь, для меня этот момент наступит быстрее", – рассказал Руни в интервью Sky Sports.

Сейчас знаменитый нападающий выступает в Чемпионшипе за Дерби Каунти.

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Теги
Англия Харри Кейн Харри Кейн Уэйн Руни Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Англия Рекорды Бобби Чарльтон
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