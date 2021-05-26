"Я дважды обижался на Гвардиолу. В том матче, когда мы выигрывали 1:0 на 86-й или 87-й минуте (матч с Барселоной в 2008 году – ред.) и выбили мяч за линию. Нам должны были его вернуть в соответсвии с фэйр-плей. Наши игроки ждали, что мяч вернут. В итоге Пятов допустил ошибку и Месси забил.

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Меня обидело, что команда такого уровня так себя ведет. Я понимаю, что Гвардиола был молодым, хотел выиграть. После матча я не сдержался, начал кричать на Барселону, Гвардиолу, на всех.

Второй раз я обиделся на него в матче с Баварией. После 0:0 во Львове был ответный поединок в Мюнхене (матч 1/8 финала Лиги чемпионов в 2015 году – ред.). На старте у нас удалили Кучера и назначили пенальти. Я увидел, как Гвардиола прыгает от радости. Мы проиграли 0:7, а Гвардиола продолжал прыгать от радости после 5 и 6 голов. Должно же быть уважение", – сказал Мирча Луческу в интервью программе ПроФутбол.

Напомним, в своем дебютном сезоне у руля Динамо румынский специалист оформил "золотой требл", триумфировав в УПЛ, Кубке и Суперкубке Украины.

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