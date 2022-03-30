Португалия обыграла Северную Македонию в финале плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Криштиану Роналду оба матча плей-офф квалификации на чемпионат мира в Катаре провел в тени. Звездный форвард так и не смог забить хотя бы один гол, но против македонцев отличился ассистом.

Португалия вышла на ЧМ-2022, обыграв Северную Македонию: Бруну Фернандеш оформил дубль, Отавио – открытие "селесао"

Главной звездой вечера стал Бруну Фернандеш. В первом тайме хавбек Ман Юнайтед воспользовался пасом Роналду, а во втором откликнулся на классный заброс Диогу Жоты.