На стадионе Динамо имени Валерия Лобановского завершили демонтаж старого газона, информирует Meta Ratings.

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В дальнейшем начнутся подготовительные работы и укладка сентитичних волокон, после чего газон должны засеять новой травой. Предварительно матчи можно будет проводить примерно за два месяца.

Заметим, пожелания по улучшению инфраструктуры высказал Мирча Луческу сразу после прихода в столичный клуб. Также недавно началась замена травяного газона на базе "бело-синих" в Конча-Заспе.

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