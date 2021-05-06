На стадионе Динамо имени Лобановского завершили первый этап модернизации газона
На арене, принадлежащей киевскому Динамо, состоялись первые изменения после прихода Мирчи Луческу.
На стадионе Динамо имени Валерия Лобановского завершили демонтаж старого газона, информирует Meta Ratings.
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В дальнейшем начнутся подготовительные работы и укладка сентитичних волокон, после чего газон должны засеять новой травой. Предварительно матчи можно будет проводить примерно за два месяца.
Заметим, пожелания по улучшению инфраструктуры высказал Мирча Луческу сразу после прихода в столичный клуб. Также недавно началась замена травяного газона на базе "бело-синих" в Конча-Заспе.
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