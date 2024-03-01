Вирджилу ван Дейку партнеры по Ливерпулю не позволяют забыть вылет с ЧМ-2022 от Аргентины.

Четвертьфинальный матч ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами завершился скандалом. Месси обозвал Вегхорста дураком, а ван Дейку тогда пришлось утихомиривать эмоции.

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Алексис Мак Аллистер, который тогда играл за Аргентину, и Мохамед Салах напоминают ван Дейку фразу Месси при первой же возможности.

"Мы целыми днями кричим ван Дейку: "На что смотришь, дурачок?" Просто сводим его с ума", – рассказал Алексис для Can Pass.

Фраза Месси полностью звучала "Que miras bobo? Anda pa alla", что означает "На что смотришь, дурачок? Ану пошел отсюда".