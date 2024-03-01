"На что смотришь, дурачок?" – звезды Ливерпуля издеваются над ван Дейком мемной фразой Месси
12:53 - Читати українською
Вирджилу ван Дейку партнеры по Ливерпулю не позволяют забыть вылет с ЧМ-2022 от Аргентины.
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 4 )
завершено
83’ Ваут Вегхорст
90+11’ Ваут Вегхорст
Науэль Молина 35’
Лионель Месси 73’
35’ Науэль Молина
73’ Лионель Месси
83’ Ваут Вегхорст
90+11’ Ваут Вегхорст
Четвертьфинальный матч ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами завершился скандалом. Месси обозвал Вегхорста дураком, а ван Дейку тогда пришлось утихомиривать эмоции.
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Алексис Мак Аллистер, который тогда играл за Аргентину, и Мохамед Салах напоминают ван Дейку фразу Месси при первой же возможности.
"Мы целыми днями кричим ван Дейку: "На что смотришь, дурачок?" Просто сводим его с ума", – рассказал Алексис для Can Pass.
Фраза Месси полностью звучала "Que miras bobo? Anda pa alla", что означает "На что смотришь, дурачок? Ану пошел отсюда".
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