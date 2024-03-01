"На що дивишся, дурнику?" – зірки Ліверпуля знущаються з ван Дейка мемною фразою Мессі
12:52 - Читать на русском
Вірджилу ван Дейку партнери по Ліверпулю не дозволяють забути виліт з ЧС-2022 від Аргентини.
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 4 )
завершено
83’ Ваут Вегхорст
90+11’ Ваут Вегхорст
Науель Моліна 35’
Ліонель Мессі 73’
35’ Науель Моліна
73’ Ліонель Мессі
83’ Ваут Вегхорст
90+11’ Ваут Вегхорст
Чвертьфінальний матч ЧС-2022 між Аргентиною та Нідерландами завершився скандалом. Мессі обізвав Вегхорста дурником, а ван Дейку тоді довелося втихомирювати емоції.
"Було несподівано побачити Мессі таким": розкрито деталі конфлікту після матчу ЧС-2022
Алексіс Мак Аллістер, який тоді грав за Аргентину, та Мохамед Салах нагадують ван Дейку фразу Мессі за першої ліпшої нагоди.
"Ми цілими днями кричимо ван Дейку: "На що дивишся, дурнику?" Просто зводимо його з розуму", – розповів Алексіс для Can Pass.
Фраза Мессі повністю звучала "Que miras bobo? Anda pa alla", що означає "На що дивишся, дурнику? Ану пішов звідси".
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter