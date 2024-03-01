Вірджилу ван Дейку партнери по Ліверпулю не дозволяють забути виліт з ЧС-2022 від Аргентини.

Мессі вигукує головну фразу свого життя

Чвертьфінальний матч ЧС-2022 між Аргентиною та Нідерландами завершився скандалом. Мессі обізвав Вегхорста дурником, а ван Дейку тоді довелося втихомирювати емоції.

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Алексіс Мак Аллістер, який тоді грав за Аргентину, та Мохамед Салах нагадують ван Дейку фразу Мессі за першої ліпшої нагоди.

"Ми цілими днями кричимо ван Дейку: "На що дивишся, дурнику?" Просто зводимо його з розуму", – розповів Алексіс для Can Pass.

Фраза Мессі повністю звучала "Que miras bobo? Anda pa alla", що означає "На що дивишся, дурнику? Ану пішов звідси".