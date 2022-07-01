На чемпионате мира в Катаре впервые будет использоваться система полуавтоматического определения офсайдов, сообщает официальный сайт ФИФА. Судьи получат дополнительную помощь, а болельщики – визуализацию ключевых моментов.

Изменение в футбольных правилах, появившееся благодаря коронавирусу, стало постоянным

Для новой технологии будут использоваться 12 специальных камер из-под крыши стадиона. На каждом футболисте будут отслеживать 29 точек 50 раз в секунду. Датчик в мяче будет передавать данные о его расположении 500 раз в секунду.

Все будет автоматически попадать в комнату VAR, где видеопомощники будут оперативно проверять офсайды старым методом. Поэтому технология полуавтоматическая. Далее информация доходит до главного арбитра, а после его решения эпизод в 3D-графике покажут зрителям.