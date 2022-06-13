Среди прочих вопросов IFAB рассмотрела инициативу по изменению статуса правила пяти замен в футбольных матчах. Теперь оно потеряло статус временного.

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"По запросу ФИФА в мае 2020 года во время глобальной пандемии IFAB внесла временную поправку в правила футбола. Она позволяла использовать до пяти замен в ведущих национальных и международных соревнованиях. Позже это нововведение несколько раз продлевалось.

На сегодняшнем собрании IFAB приняла ряд рекомендаций, чтобы эта правка была внесена в правила футбола на постоянной основе. Также было принято решение увеличить максимальное количество игроков на замене с 12 до 15 по усмотрению организатора соревнований", – сообщает официальный сайт IFAB.

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