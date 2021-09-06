"У сборной Украины пять ничьих в нынешнем отборе ЧМ. Но и главный фаворит группы – сборная Франции – тоже теряет очки. А они чемпионы мира.

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Конечно, по потерянным очкам мы можем оказаться и ниже третьего места. Но можем и наоборот, быть на второй позиции. Думаю, на первое место забраться, конечно, уже будет сложно. Схема отбора открывает нам перспективу побороться за выход на чемпионат мира в стыковых матчах. Я в этот путь верю, видя, как играет команда, как она старается и отдается на поле. Мы в игре, как сказал главный тренер. Мы ему верим, как и он верит в футболистов", – сказал Павлов в комментарии Meta Ratings.

Напомним, после 5-ти туров сборная Украины занимает в группе D третье место, имея в своем активе 5 очков. Финлядия, которая идет второй, имеет такое же количество очков и две игры в запасе. Лидирует Франция с 9 пунктами.

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