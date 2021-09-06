"У збірної України п'ять нічиїх у нинішньому відборі ЧС. Але ж і головний фаворит групи – збірна Франції – теж втрачає очки. А вони чемпіони світу.

Мордування "Ле Бльо" на радість трибунам Олімпійського. Французькі ЗМІ – про маленьку команду та перлину збірної України

Звичайно, за втраченими очками ми можемо опинитися і нижче третьї сходинки. Але можемо і навпаки, бути на другій позиції. Думаю, на перше місце заскочити, звичайно, вже буде складно. Схема відбору відкриває нам перспективу поборотися за вихід на чемпіонат світу в стикових матчах. Я в цей шлях вірю, бачачи, як грає команда, як вона старається і віддається на полі. Ми у грі, як сказав головний тренер. Ми йому віримо, як і він вірить у футболістів", – сказав Павлов у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, після 5-ти турів збірна України посідає у групі D третю сходинку, маючи у своєму активі 5 очок. Фінлядія, яка йде другою, має таку ж кількість очок і дві гри в запасі. Лідирує Франція з 9 пунктами.

Україна – Франція: Маліновський та Зінченко втрачають статус – новий вожак збірної, Петраков перед серйозним вибором