Перед началом тренировки наставник традиционно обратился к подопечным. Шевченко призвал футболистов не расслабляться и уделить максимальное внимание отсутствием контактов с внешним миром.

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"Вы знаете, что сейчас в Украине не очень хорошая ситуация с COVID-ом. Мы уже проиграли "матч" в Лозанне швейцарцам. Поэтому давайте уберем все возможные встречи с кем-то. У нас и так времени нет. Не надо каких-то контактов с кем-то, чтобы кто-то приезжал/не приезжал. Тренируемся, моемся, едем в гостиницу, ужинаем, а сразу после ужина у нас будет теория.

Ребята, у нас 3 игры за такой короткий период. Времени для подготовки нет. У нас завтра буквально уже предигровая тренировка. Поэтому готовьтесь, будем давать много информации", – сказал Шевченко.

Напомним, первый поединок отбора на ЧМ-2022 "сине-желтые" сыграют уже 24 марта против Франции. После этого Украина в Киеве примет Финляндию и Казахстан – поединки запланированы на 28 и 31 марта соответственно.

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