Перед початком тренування наставник традиційно звернувся до підопічних. Шевченко закликав футболістів не розслаблятися та приділити максимальну увагу відсутністю контактів із зовнішнім світом.

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"Ви знаєте, що зараз в Україні не дуже хороша ситуація з COVID-ом. Ми вже програли "матч" у Лозанні швейцарцям. Тому давайте приберемо всі можливі зустрічі з кимось. У нас і так часу немає. Не потрібно якихось контактів з кимось, щоб хтось приїжджав/не приїжджав. Тренуємося, миємося, їдемо в готель, вечеряємо, а одразу після вечері в нас буде теорія.

Хлопці, у нас 3 гри за такий короткий період. Часу для підготовки немає. У нас завтра буквально вже передігрове тренування. Тому готуйтеся, будемо давати багато інформації", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, перший поєдинок відбору на ЧС-2022 "синьо-жовті" зіграють вже 24 березня проти Франції. Після цього Україна в Києві прийме Фінляндію і Казахстан – поєдинки заплановані на 28 та 31 березня відповідно.

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