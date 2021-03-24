"Самый главный фактор: когда проходят поединки практически без подготовки – это чистое футбольное мастерство. Простите, но 100 раз можно критиковать Гризманна в Барселоне, но это топ-уровень. О Мбаппе я вообще помолчу. Все "камавингы"– это очень крутые футболисты. Это я так собираю всех в одно целое.

Франция – Украина: тренер "трехцветных" выделил креативных игроков команды Шевченко

Французы будут иметь преимущество. Это не будет, как последняя очная встреча, когда украинцы проиграли 1:7 в товарищеском матче. Тогда были большие проблемы, а сейчас все более-менее в порядке. Мы проиграем и проиграем с разницей в более, чем один мяч", – цитирует Моралеса dynamo.kiev.ua.

Заметим, сборная Украины сыграет поединок первого тура отбора на ЧМ-2022 против действующих чемпионов мира уже сегодня, 24 марта. Стартовый свисток на Стад де Франс прозвучит в 21:45.

Франція має слабкі місця, або Шпаргалка для Шевченка, як помститися чемпіонам світу за 1:7