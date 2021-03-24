"Найголовніший фактор: коли відбуваються поєдинки практично без підготовки – це чиста футбольна майстерність. Пробачте, але 100 разів можна критикувати Грізманна в Барселоні, але це топ-рівень. Про Мбаппе я взагалі помовчу. Всі "камавінги" – це дуже круті футболісти. Це я так збираю всіх в одне ціле.

Франція – Україна: тренер "триколірних" виділив найкреативніших гравців команди Шевченка

Французи будуть мати перевагу. Це не буде, як остання очна зустріч, коли українці програли 1:7 в товариському матчі. Тоді були великі коронавірусні проблеми, а зараз все більш-менш в порядку. Ми програємо і програємо з різницею в більш, ніж один м'яч", – цитує Моралеса dynamo.kiev.ua.

Зауважимо, збірна України зіграє поєдинок першого туру відбору на ЧС-2022 проти чинних чемпіонів світу вже сьогодні, 24 березня. Стартовий свисток на Стад де Франс пролунає о 21:45.

Франція має слабкі місця, або Шпаргалка для Шевченка, як помститися чемпіонам світу за 1:7