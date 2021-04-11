Украинский легионер бельгийского Гента Роман Безус, который стал одним из героев поединка против Шарлеруа в 33-м туре Лиги Жупиле, оценил свой вклад в общую победу (4:0).

"Я просто очень рад, что команда победила. Следующий тур будет решающим с точки зрения попадания Гента в группу команд, которые будут бороться за путевку в Лигу Европы. А эти три очка дают гарантию, что мы по-прежнему в гонке за плей-офф-2.

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18 апреля у нас будет финал, о котором мы мечтали. Только гостевая победа над Зюлте-Варегемом гарантирует нам место в плей-офф. Давление? Да, он присутствует, но это приятная часть футбола", – цитирует Безуса официальный сайт Гента.

Напомним, в матче против Шарлеруа украинский полузащитник оформил дубль в течение восьми первых минут, забив с игры и с пенальти.

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