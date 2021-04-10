Чемпионат Бельгии 2020/21, 33-й тур

Гент – Шарлеруа – 4:0

Голы: Безус, 4, , (пен.), Тиссудали, 64, Де Брюйн, 86

Гент уже на 8-й минуте имел преимущество в два мяча, и оба гола в активе Романа Безуса. Сначала Яремчук из зоны правого инсайда выкатил Безусу под удар, тот мощно пробил – мяч рикошетом от защитника полетел дугой в ворота, а голкипер не сумел спасти команду.

Петряк оформил эффектный дубль в Венгрии – украинец повторил знаменитое празднование Роналду

Уже через 4 минуты Роман оформил дубль, реализовав пенальти. После перерыва Гент сделал преимущество разгромным, но без участия украинцев. Оджиджа-Офоэ разогнал атаку и отдал направо на свободного Тиссудали, а тот мощно пробил в ближний угол, и мяч от стойки оказался в воротах. Точку во встрече поставил Де Брюйн на 86 минуте.

Эта победа позволила Гента набрать 46 очков и подняться на девятое место, обогнав Мехелен Шведа, который сегодня перестрелял Варегем (4:2). Шарлеруа же с 42 пунктами остался двенадцатым.

Манчестер Сити сенсационно уступил Лидсу, играя тайм в большинстве – убийственный Бьелса испортил "праздник" Зинченко