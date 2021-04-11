Український легіонер бельгійського Гента Роман Безус, який став одним з героїв поєдинку проти Шарлеруа у 33-му турі Ліги Жупіле, оцінив свій внесок в загальну перемогу (4:0).

"Я просто дуже задоволений, що команда перемогла. Наступний тур буде вирішальним з точки зору потрапляння Гента в групу команд, які будуть боротися за путівку в Лігу Європи. А ці три очки дають гарантію, що ми, як і раніше, в перегонах за плей-офф-2.

Курйозний дубль Безуса приніс перемогу Генту в чемпіонаті – Яремчук долучився до першого взяття воріт

18 квітня у нас буде фінал, про який ми мріяли. Лише гостьова перемога над Зюлте-Варегемом гарантує нам місце в плей-офф. Тиск? Так, він присутній, але це приємна частина футболу", – цитує Безуса офіційний сайт Гента.

Нагадаємо, у матчі проти Шарлеруа український півзахисник оформив дубль протягом восьми перших хвилин, забивши з гри і з пенальті.

"Не забуду пенальті Зеніту": легенда Карпат – за Реброва, був зятем свого тренера, уник Шахтаря і забив чемпіону світу