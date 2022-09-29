"Перед матчами нам говорили, что уже многие годы молодежная сборная Украины не выходила на Евро. Мы это знали и очень хотели переписать историю и попасть на чемпионат Европы. Слава Богу, это удалось.

Исторический хет-трик Сикана в видеообзоре матча Украина U-21 – Словакия U-21 – 3:0

Пошатнулась ли уверенность в себе после поражения в первом матче со Словакией? Нет, мы спокойно разобрали игру, ошибки, посмотрели отдельные моменты. У нас было много теории после первого матча. Волнения не было. Мы собрались всей командой, поговорили и были настроены только на победу. Повлияло ли то, что первая игра прошла на искусственном газоне? Я бы не обращал на это внимания. Газон был искусственный, но очень качественный, его даже поливали перед игрой. Более того, скажу, что поле в ответном матче было более тяжелым.

Выход на Евро – это достижение, но мы хотим туда не просто ехать, а показать свой максимум и пройти как можно дальше. При этом понимаю, что место в заявке никому не гарантировано, поэтому нужно едва ли не с самого начала доказывать, что достоин играть за сборную", – рассказал Назаренко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, молодежная сборная Украины после поражения в первом матче (2:3) взяла реванш у Словакии (3:0) и впервые за 12 лет пробилась на чемпионат Европы.

Украина U-21 впервые за 12 лет вышла на Евро – хет-трик Сикана обеспечил разгромный реванш у Словакии