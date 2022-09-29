"Перед матчами нам казали, що вже багато років молодіжна збірна України не виходила на Євро. Ми це знали та дуже бажали переписати історію й потрапити на чемпіонат Європи. Дякувати Богові, це вдалося.

Історичний хет-трик Сікана у відеоогляді матчу Україна U-21 – Словаччина U-21 – 3:0

Чи похитнулась впевненість у собі після поразки в першому матчі зі Словаччиною? Ні, ми спокійно розібрали гру, помилки, подивились окремі моменти. В нас було багато теорії після першого матчу. Хвилювання не було. Ми зібралися усією командою, поговорили та були налаштовані лише на перемогу. Чи вплинуло те, що перша гра пройшла на штучному газоні? Я б не звертав на це уваги. Газон був штучний, але дуже якісний, його навіть поливали перед грою. Більше того, скажу, що поле у матчі-відповіді було важчим.

Вихід на Євро – це досягнення, але ми хочемо туди не просто їхати, а показати свій максимум та пройти якомога далі. При цьому розумію, що місце у заявці нікому не гарантовано, тож треба ледь не с самого початку доводити, що гідний грати за збірну", – розповів Назаренко у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, молодіжна збірна України після поразки у першому матчі (2:3) взяла реванш у Словаччини (3:0) і вперше за 12 років пробилась на чемпіонат Європи.

Україна U-21 вперше за 12 років вийшла на Євро – хет-трик Сікана забезпечив розгромний реванш у Словаччини