"Мы были шокированы его словами. Он не тот, кого мы часто слышим в раздевалке, и кто будет переворачивать все с ног на голову.

Если Яремчук недоволен, ему следует выбрать другой клуб, – тренер Гента

То, что он сказал немного прокрадывалось в раздевалку, но было слишком грубо и немного неправильно произнесено. Я могу понять суть его сообщения. Он тот, кто в основном полагается на свои атакующие навыки. Я согласен, что мы играли слишком оборонительно.

Но эта победа была приоритетом номер один. Надеюсь, в будущем, по мере того, как мы будем набирать все больше очков, эта проблема будет решена", – цитирует слова Кастро-Монтес Belgium Soccer.

Напомним, что Роман Яремчук раскритиковал Гент, приравняв его к команде второго дивизиона за серию без побед – бельгийцы только в четвертом туре одержали первую победу, минимально обыграв Мехелен Шведа (1:0).

Яремчук победным ассистом испортил дебют Шведу – первые очки в чемпионате Бельгии для команды трех украинцев