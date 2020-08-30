Гент одержал первую победу в чемпионате 2020/21. Единственного забитого мяча оказалось достаточно для победы над Мехеленом.

Чемпионат Бельгии, 4 тур

Гент – Мехелен – 1:0

Гол: Ньянгбо, 36

Лишь в четвертом туре действующий вице-чемпион набрал первые очки в новом сезоне. Победу Генту принес гол Ньянгбо, которому ассистировал Роман Яремчук. Нападающий сборной Украины вышел в старте и провел на поле 81 минуту. Игорь Пластун сыграл весь поединок, а Роман Безус появился во втором тайме.

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Свой украинец вышел и в составе Мехелена – Марьян Швед появился на поле на 66-й минуте. Это дебют для украинца за новую команду. Дебют, правда, не удался – минимальное поражение и 12 позиция после 4-х туров. Гент поднялся с последней ступеньки на 14-ю.

Заметим, уже в понедельник, 31 августа, Пластун, Яремчук и Безус присоединятся к лагерю сборной Украины в Харькове.

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