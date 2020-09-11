"Ми були шоковані його словами. Він не з тих, кого ми часто чуємо в роздягальні, і хто буде перевертати все з ніг на голову.

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Те, що він сказав, трохи прокрадалося в роздягальню, але все одно це було занадто грубо і трохи неправильно сказано. Я можу зрозуміти суть його повідомлення. Він той, хто в основному покладається на свої атакувальні навички. Я згоден, що ми грали занадто оборонно.

Але перемога була пріоритетом номер один. Сподіваюся, в майбутньому, коли ми будемо набирати все більше очок, ця проблема буде вирішена", – цитує слова Кастро-Монтеса Belgium Soccer.

Нагадаємо, що Роман Яремчук розкритикував Гент, прирівнявши його до команди другого дивізіону через серію без перемог – бельгійці лише в четвертому турі здобули першу звитягу, мінімально обігравши Мехелен Шведа (1:0).

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