Изображение Александра Ярославского на мурале возле стадиона Металлиста претерпело существенные изменения. Президенту харьковского клуба дорисовали балаклаву.

"Уровень УПЛ не такой, как когда я играл за Динамо": тренер Металлиста – о причинах поражения от Ингульца

К слову, ранее Роберто Моралес заявлял, что Ярославский перестал финансировать Металлист и шансы на его возвращение невысоки.

Напомним, накануне Металлист уступил Ингульцу (1:2), потерпев уже второе поражение после возобновления чемпионата.

После 17-ти туров команда Перицы Огненовича идет в турнирной таблице УПЛ тринадцатой, набрав 16 очков.

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