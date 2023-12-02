Олег в свое время имел конфликт с Михаилом Мудриком – болельщик Арсенала подловил вингера на том, что тот якобы попросил отпустить фаната, которого задержали во время поединка Челси. Кроме этого, Олеськив проводит расследование относительно отношений Мудрика с российской моделью Виолеттой Берт.

Также Олег лично знаком с семьей Зинченко – болельщик получил автографы на футболки прямо в автомобиле Александра, а позже разыграл одну из них на аукционе ВСУ. Об общении с игроками Арсенала, семьей Зинченко и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Зинченко отдал ассист и привез гол в матче с Вулверхэмптоном, Ярмолюк поучаствовал в двух голевых атаках Брентфорда