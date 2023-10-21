"Мы начинаем понимать, какой Мудрик замечательный. Он такой чувствительный и умный. Он такой сообразительный. И как важно давать уверенность в жизни и в жизни доверять. Когда люди доверяют, они могут быть открытыми и начинают проявлять свой талант в футболе.

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У Михаила все очень хорошо в отношениях с командой, тренерским составом, медицинским персоналом и клубом. Это огромный прогресс. Это не для того, чтобы давать ему какие-то упражнения или советы о том, как двигаться между линиями или друг против друга. Это часть его таланта. Но самое главное, что он может чувствовать себя уверенно и счастливо, когда играет в футбол, потому что каждый должен чувствовать связь с игрой.

Мы очень счастливы за Мудрика. Он очень изменился с того дня, когда мы впервые встретились с ним. Через три месяца он не стал совсем другим игроком, потому что мы не волшебники, но он стал другим человеком", – цитирует Почеттино The Standard.

Напомним, уже сегодня, 21 октября, Мудрик может отплатить тренеру за добрые слова удачной игрой в лондонско-украинском дерби между Челси и Арсеналом. Начало встречи в 19:30.

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