"Боевое настроение в первую очередь на матч против македонцев. А уже после этой игры будем думать о поединке с сербами. Мы хотим победить.

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Пока есть шанс занять первую строчку, мы будем к этому стремиться, а как все получится – узнаем на финише отборочного турнира.

Нам уже немного рассказали об обороне Северной Македонии, но впереди еще теоретические занятия по этой теме. Ближайшие два матча для нашей молодежки будут очень важными, ведь в случае удачных результатов мы сможем оторваться от конкурентов, что улучшит наши шансы на выход из группы.

А что касается слухов, что меня могут вызвать в национальную сборную... От официальных лиц я такой информации не получал. Это, наверное, в каких-то комментариях прозвучало. Сейчас все мои мнения связаны с молодежной сборной и успешным выступлением в двух ответственных матчах", – цитирует Мудрика официальный сайт УАФ.

Напомним, матч против македонцев состоится 11 ноября в Скопье, а 16 ноября молодежка примет сборную Сербии U-21 во Львове. Сейчас в группе H лидирует Франция (10 очков), далее следуют Украина (9 пунктов) и Северная Македония (5 баллов).

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