"Бойовий настрій насамперед на матч проти македонців. А вже після цієї гри думатимемо про поєдинок із сербами. Ми хочемо перемогти.

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Поки є шанс посісти першу сходинку, ми цього прагнутимемо, а як усе вийде – дізнаємося на фініші відбірного турніру.

Нам вже трохи розказали про оборону Північної Македонії, але попереду ще будуть теоретичні заняття з цієї теми. Найближчі два матчі для нашої молодіжки будуть дуже важливими, адже у разі вдалих результатів ми зможемо відірватися від конкурентів, що також покращить наші шанси на вихід із групи.

А щодо чуток, що мене можуть викликати у національну збірну... Від офіційних осіб я такої інформації не отримував. Це, напевно, в якихось коментарях пролунало. Зараз усі мої думки пов'язані з молодіжною збірною та вдалим виступом у двох відповідальних матчах", – цитує Мудрика офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч проти македонців відбудеться 11 листопада у Скоп'є, а 16 листопада молодіжка прийме збірну Сербії U-21 у Львові. Наразі в групі H лідирує Франція (10 очок), далі йдуть Україна (9 пунктів) і Північна Македонія (5 балів).

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