Инфантино готов взять весь удар за негатив от ЧМ-2022 на себя. Перед турниром много дискуссий о нарушении прав людей в Катаре и о различных ограничениях для болельщиков.

"Сегодня я гей, сегодня я инвалид, сегодня я гастарбайтер", – президент ФИФА продолжает отбеливать Катар

"Если планируете кого-то критиковать – не критикуйте игроков или тренеров. Очень хотите критиковать? Критикуйте меня. Вы можете распять меня. Я здесь именно для этого. Но не трогайте Катар. Пусть люди наслаждаются чемпионатом мира.

Запрет алкоголя на стадионах? Если это самая большая проблема ЧМ-2022, то я доволен и уже бегу на пляж расслабляться до 18 декабря. Совершенно все решения Катар и ФИФА принимают вместе", – цитирует президента ФИФА журналист Джеймс Олли.

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