Інфантіно готовий взяти весь удар за негатив від ЧС-2022 на себе. Перед турніром багато дискусій про порушення прав людей в Катарі та різноманітні обмеження для вболівальників.

"Сьогодні я гей, сьогодні я інвалід, сьогодні я гастарбайтер", – президент ФІФА продовжує відбілювати Катар

"Якщо плануєте когось критикувати – не критикуйте гравців чи тренерів. Дуже хочете критикувати? Критикуйте мене. Ви можете розіпнути мене. Я тут саме для цього. Але не чіпайте Катар. Нехай люди насолоджуються чемпіонатом світу.

Заборона алкоголю на стадіонах? Якщо це найбільша проблема ЧС-2022, то я задоволений і вже біжу на пляж розслаблятися до 18 грудня. Абсолютно всі рішення Катар і ФІФА приймають разом", – цитує президента ФІФА журналіст Джеймс Оллі.

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