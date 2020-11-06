В мадридском клубе радикально подходят к решению различных споров.

Защитник Серхио Регилон имел конфликт с экс-вратарем Реала Люкой Зиданом, что в итоге испортило отношения испанца с главным тренером мадридцев, сообщает El Confidencial.

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В сентябре королевский клуб огласил о трансфере Регилона в Тоттенхэм. По информации источника, именно конфликт с сыном наставника Реала Зинедина Зидана стал причиной переезда Серхио в Лондон.

Стоит отметить, что Люка Зидан также покинул "сливочных", перейдя в Райо Вальекано.

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