Реал продал Регилона из-за его конфликта с сыном Зидана
22:12 - Читати українською
В мадридском клубе радикально подходят к решению различных споров.
Защитник Серхио Регилон имел конфликт с экс-вратарем Реала Люкой Зиданом, что в итоге испортило отношения испанца с главным тренером мадридцев, сообщает El Confidencial.
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В сентябре королевский клуб огласил о трансфере Регилона в Тоттенхэм. По информации источника, именно конфликт с сыном наставника Реала Зинедина Зидана стал причиной переезда Серхио в Лондон.
Стоит отметить, что Люка Зидан также покинул "сливочных", перейдя в Райо Вальекано.
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