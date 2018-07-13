Моуринью привлекает работа с национальной командой

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо заявил, что в будущем он будет работать с национальной командой.

"Мне уже неоднократно приходилось раньше говорить о своем стремлении тренировать национальную команду, чтобы почувствовать атмосферу Мундиаля изнутри. Раньше я не выступал на столь коротких турнирах, которые длятся не более месяца. Я привык к работе на длинной дистанции. Мне бы очень хотелось почувствовать реалии работы на Евро и ЧМ.

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Понятно, что меня привлекает перспектива тренировать португальскую сборную. Если вспомнить об эмоциях после триумфа с Порту в Лиге Чемпионов, то они были совсем другими по сравнению с такой же победой с Интером. Не скажу когда, но я обязательно стану тренером сборной Португалии", – цитирует Моуринью RT.