Моурінью приваблює робота з національною командою

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью заявив, що в майбутньому він буде працювати з національною командою.

"Мені вже неодноразово доводилося раніше говорити про своє прагнення тренувати національну команду, щоб відчути атмосферу Мундіалю зсередини. Раніше я не виступав на настільки коротких турнірах, які тривають не більше місяця. Я звик до роботи на довгій дистанції. Мені б дуже хотілося відчути реалії роботи на Євро і ЧС.

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Зрозуміло, що мене приваблює перспектива тренувати португальську збірну. Якщо згадати про емоції після тріумфу з Порту в Лізі чемпіонів, то вони були зовсім іншими в порівнянні з такою ж перемогою з Інтером. Не скажу коли, але я обов'язково стану тренером збірної Португалії", – цитує Моурінью RT.