С 36-летним нападающим контактировал наставник Ромы Жозе Моуринью, информирует Sportmediaset со ссылкой на La Stampa.

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Новоиспеченный главный тренер "волков" позвонил Роналду, с которым когда-то работал в Реале. Оба португальцы говорили о дальнейших планах, а Жозе предложил Кришу присмотреться к возможности трансфера в столицу Италии. Правда, Особенный понимает, что Криштиану вряд ли откажется от выступлений в Лиге чемпионов, куда пробился Юве.

Заметим, контракт Роналду с туринцами действующий еще год, но СМИ не исключают вариант ухода уже этим летом. Главным претендентом на CR7 остается Манчестер Юнайтед.

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