Туринцы в своем официальном Twitter провели оригинальную акцию, объявляя о приходе Аллегри. Главное сообщение клуб приберег напоследок. Ювентус не указывает никаких деталей сделки. По неофициальной информации, контракт со специалистом рассчитан до 2025 года, а зарплата составит 9 млн евро за сезон.

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Сначала "бьянконери" опубликовали карту американского штата Миннесота. Это название имеет символическое значение для карьеры Аллегри. В свое время итальянский специалист посетил конные скачки и сделал ставку на лошадь Миннесоту. Коэффициент на ее победу был очень высок, и друг Аллегри в шутку сказал: "У нее такие же шансы выиграть, как у тебя стать тренером". Миннесота выиграла те гонки, а Макс стал одним из самых статусных тренеров Италии.

Позже пресс-служба "Старой синьоры" в соцсетях опубликовала фото пиджака, который лежит на футбольном газоне. Это тоже воспоминание из карьеры Аллегри, который однажды так бурно отреагировал на пропущенный мяч, порвал на себе пиджак. В последнюю очередь появилось финальное подтверждение

Напомним, Аллегри возглавлял Ювентус с 2014-го по 2019-й годы. Под его руководством туринцы 5 раз стали чемпионами Италии, 4 раза обладателем Кубка Италии, 2 раза Суперкубка Италии и дошли до финала ЛЧ 20016/17.

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