Соболь прокомментировал переход в Брюгге

Новичок Брюгге украинец Эдуард Соболь рассказал о первых днях в команде.

"Считаю, что я хорошо играю, люблю атаковать. Но также нравится играть и в обороне. Думаю, у меня хороший кросс, удар. Встретил здесь своего друга Денниса Бонавентуре, мы с ним играли вместе в Заре.

Соболь официально стал игроком Брюгге

Вчера я прибыл в расположение команды, немного пообщался с тренером, ребятами. Знаю, что Брюгге – большой клуб, большая семья, у него очень хорошие болельщики. Хотел бы стать чемпионом, играть в очень хороший футбол, потому что мы играем для своих болельщиков", – сказал Соболь.

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Напомним, Эдуард Соболь перешел в Брюгге из Шахтера на правах аренды, которая рассчитана на 1 год, также у бельгийского клуба есть право выкупа футболиста.