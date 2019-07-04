toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ - БОТОШАНІ ЮРИЙ ГАБОВДА КОПА АМЕРИКА-2019 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Соболь прокомментировал переход в Брюгге

4 июля 23:27 56 Читати українською
Соболь прокомментировал переход в Брюгге
Эдуард Соболь / фото ФФУ

Новичок Брюгге украинец Эдуард Соболь рассказал о первых днях в команде.

"Считаю, что я хорошо играю, люблю атаковать. Но также нравится играть и в обороне. Думаю, у меня хороший кросс, удар. Встретил здесь своего друга Денниса Бонавентуре, мы с ним играли вместе в Заре.

Соболь официально стал игроком Брюгге

Вчера я прибыл в расположение команды, немного пообщался с тренером, ребятами. Знаю, что Брюгге – большой клуб, большая семья, у него очень хорошие болельщики. Хотел бы стать чемпионом, играть в очень хороший футбол, потому что мы играем для своих болельщиков", – сказал Соболь.

Шиндер стал игроком клуба из региональной лиги Германии

Напомним, Эдуард Соболь перешел в Брюгге из Шахтера на правах аренды, которая рассчитана на 1 год, также у бельгийского клуба есть право выкупа футболиста.

blog_ava
Чили – Перу: сенсационный разгром чемпиона, "инки" в финале Копа Америка спустя 44 года, хорошая пресса защитнику Динамо
4 июля
2765
Теги
Украинцы за рубежом Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Бельгия Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
34
мин
Марокко
19:00
Бенин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук