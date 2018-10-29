Моуринью полез в драку с тренером Челси

Неприятный эпизод случился в конце матча Челси – Манчестер Юнайтед (2:2).

Эпизод случился на 96-й минуте после того, как полузащитник Челси Баркли сравнял счет в напряженном поединке против МЮ.

После гола скамейка запасных "синих" взорвалась эмоциями вместе с наставником клуба Маурицио Сарри. Один из ассистентов главного тренера Челси Марко Ианни подбежал к скамейке Манчестер Юнайтед и отпраздновал гол прямо перед Моуринью, демонстративно помахав кулаком.

Челси – Манчестер Юнайтед – 2:2 – видео голов и обзор матча

Этот жест разозлил "Особенного", поэтому он вскочил с кресла и организовал потасовку.

Стоит отметить, после инцидента Маурицио Сарри подошел к Моуринью, что его успокоить, тренеры пожали руки.