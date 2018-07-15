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Моуринью: Модрича должен опекать отдельный игрок, но в финале ЧМ это практически невозможно

16:00 43 Читати українською
Моуринью: Модрича должен опекать отдельный игрок, но в финале ЧМ это практически невозможно
Жозе Моуринью / Фото Reuters

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью оценил шансы сборной Хорватии в финальном матче ЧМ-2018 против Франции.

"Можно с уверенностью сказать, что у подопечных Златко Далича есть своя идентичность, свой собственный стиль игры. И лучшее, что они могут сделать в данной ситуации – это продолжить действовать в том же ключе, а не изобретать что-то новое, рискуя тем самым потерять то, что уже не раз приносило им успех. Кроме того, необходимо проанализировать свои слабые места и постараться защитить их, а также выявить ахиллесову пяту соперника и в нужный момент воспользоваться его ошибками.

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Что касается Модрича, остановить его будет не так просто, потому что хорватский полузащитник – очень умный футболист, который умеет читать то, что происходит на поле. Для того чтобы остановить Модрича, его должен опекать отдельный игрок. Разумеется, это практически невозможно, так как в матче против такой высококлассной сборной любая команда должна действовать компактно, защищая все зоны равномерно, а не делая акцент на конкретного человека. Именно таким образом Хорватия получила верх над Аргентиной, и это единственный правильный выход", – цитирует Моуринью издание RT.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
50
мин
Хорватия
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ЧМ 2018 Франция - Хорватия Чемпионат мира-2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Лука Модрич Лука Модрич Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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