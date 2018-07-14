Франция – Хорватия: Моуринью назвал фаворита ЧМ-2018

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал, кого считает фаворитом в финале чемпионата мира-2018 между Францией и Хорватией.

"Франция – фаворит. Но обычно говорят, что в финале чемпионата мира нет фаворита и аутсайдера. В финале нужно не играть, а выигрывать. Необходимо идти именно с таким настроением. Уверен, хорваты пойдут туда с подобными мыслями.

Дополнительный день отдыха у французов? Этот фактор может сказаться. В Хорватии сейчас фантастическое поколения – Лука Модрич, Марио Манджукич, Иван Перишич. У них есть все шансы выиграть.

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Думаю, матч будет проходить на равных. Если игра затянется, то у хорватов будет меньше шансов. Но боевой дух может помочь им одержать верх", – цитирует Моуринью издание RT.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля, начало в 18:00.

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