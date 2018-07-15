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Моурінью: Модріча має опікати окремий гравець, але у фіналі ЧС це практично неможливо

16:00 216 Читать на русском
Моурінью: Модріча має опікати окремий гравець, але у фіналі ЧС це практично неможливо
Жозе Моурінью / Фото Reuters

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью оцінив шанси збірної Хорватії у фінальному матчі ЧС-2018 проти Франції.

"Можна з впевненістю сказати, що у підопічних Златко Даліча є своя ідентичність, свій власний стиль гри. І найкраще, що вони можуть зробити в даній ситуації – це продовжити діяти в тому ж ключі, а не винаходити щось нове, ризикуючи тим самим втратити те, що вже не раз приносило їм успіх. Крім того, необхідно проаналізувати свої слабкі місця і постаратися захистити їх, а також виявити ахіллесову п'яту суперника і в потрібний момент скористатися його помилками.

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Що стосується Модріча, зупинити його буде не так просто, тому що хорватський півзахисник – дуже розумний футболіст, який вміє читати те, що відбувається на полі. Для того щоб зупинити Модріча, його повинен опікувати окремий гравець. Зрозуміло, це практично неможливо, так як в матчі проти такої висококласної збірної будь-яка команда повинна діяти компактно, захищаючи всі зони рівномірно, а не роблячи акцент на конкретну людину. Саме таким чином Хорватія здобула верх над Аргентиною, і це єдиний правильний вихід", – цитує Моурінью видання RT.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
52
хв
Хорватія
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Франція - Хорватія ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Лука Модріч Лука Модріч Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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Франція
18:00
Хорватія
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