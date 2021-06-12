"Наблюдая за рефлексиями недоразвитого кремлевского диктатора на форму сборной Украины по футболу, можно сделать несколько выводов.

Денисов: Задача России запретить нашу новую форму и признанную всем миром карту провалилась

1. Закомплексованная имперскими скрепами, власть эрэфии не признает Украину самостоятельным государством и не будет это делать в будущем. 2.Окупация Крыма и части Донецкой и Луганской областей – один из этапов попытки уничтожить украинскую государственность. 3. Нам, украинцам, всегда надо быть готовыми к отражению широкомасштабного наступления Российской империи. 4. Пока свободолюбивые народы мира не ликвидируют РФ как империю, все соседи этого геополитического чудовища будут под угрозой.

А в целом: "Московская империя должна быть уничтожена!" и "Путин – иди в задницу!". Слава Украине!" – написал Ярош на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, из-за запроса России УЕФА обязал Украину убрать надпись "Героям слава", а вот карту с украинским Крымом и слоган "Слава Украине" разрешили оставить. После переговоров с участием Андрея Павелко было решено, что надпись "Героям слава" будет закрыта логотипом сборной Украины с картой страны, Тризубом и слоганом "Слава Украине".

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