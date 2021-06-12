"Форма сборной Украины – это то, что не давало спокойно спать России на протяжении всех этих дней. Целостная карта Украины на форме сборной была целью атаки со стороны россиян.

Евро-2020: УЕФА будет проверять форму сборной Украины перед матчами – слоган "Героям слава!" должен быть прикрыт

Все усилия российского лобби были брошены на то, чтобы УЕФА запретила Украине играть в форме, выпущенной к Евро с изображением карты. Эта атака провалилась, а вторым этапом стало нападение на наш национальный брендовый слоган "Слава Украине" – "Героям слава".

Не надпись была целью. Целью было запретить форму, запретить карту, признанную всем миром. Эта задача провалилась у наших северных соседей. Сборная выйдет в этой форме играть. На футболках, которые поступили в продажу как было так и будет "Слава Украине" – "Героям слава". Мне кажется, основное уже сделано. В этой футболке теперь надо только классно сыграть. Я думаю Joma уже подсчитывает прибыль. Футболок нет, они в онлайне распроданы. Их сейчас просто разберут как горячие пирожки. Такого спроса на форму никогда не было", – сказал Денисов в программе "Великий футбол".

Напомним, из-за запроса России УЕФА обязал Украину убрать надпись "Героям слава", а вот карту с украинским Крымом и слоган "Слава Украине" разрешили оставить. После переговоров с участием Андрея Павелко было решено, что надпись "Героям слава" будет закрыта логотипом сборной Украины с картой страны, Тризубом и слоганом "Слава Украине".

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