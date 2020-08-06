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Морозов назвал ответственных за крупную победу Шахтера в Лиге Европы

17:56 - Читати українською
Морозов назвал ответственных за крупную победу Шахтера в Лиге Европы
Луиш Каштру с ассистентами / Фото ФК Шахтер

Футбольный эксперт Сергей Морозов поделился мыслями после встречи Шахтера и Вольфсбурга в рамках 1/8 финала ЛЕ.

68’ Давид Хочолава
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес
 
Джон Энтони Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Энтони Брукс
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес

"На мой взгляд, Шахтер немного оттянул праздник для болельщиков. Если бы дончане реализовали свои моменты в первом тайме, во втором – просто доигрывали бы. А так, игра держала всех в напряжении.

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Я бы отметил работу тренерского штаба Шахтера. Они хорошо подвели команду к этой игре. Разгромная победа одержана за счет функционального преимущества и технического оснащения.

Давно мы не обыгрывали немецкие команды с крупным счетом. Приятно", – сказал Морозов в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы на донецкую команду ожидает победитель пары Базель – Айнтрахт (первый матч – 3:0).

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Лига Европы Шахтер Шахтер Сергей Морозов Шахтер - Вольфсбург
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