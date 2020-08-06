Морозов назвал ответственных за крупную победу Шахтера в Лиге Европы

Футбольный эксперт Сергей Морозов поделился мыслями после встречи Шахтера и Вольфсбурга в рамках 1/8 финала ЛЕ.

"На мой взгляд, Шахтер немного оттянул праздник для болельщиков. Если бы дончане реализовали свои моменты в первом тайме, во втором – просто доигрывали бы. А так, игра держала всех в напряжении.

Шахтер – Вольфсбург – 3:0 – видео голов и обзор матча

Я бы отметил работу тренерского штаба Шахтера. Они хорошо подвели команду к этой игре. Разгромная победа одержана за счет функционального преимущества и технического оснащения.

Давно мы не обыгрывали немецкие команды с крупным счетом. Приятно", – сказал Морозов в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы на донецкую команду ожидает победитель пары Базель – Айнтрахт (первый матч – 3:0).

Шахтар рветься у фінал Ліги Європи, який все ближче: тактичні нюанси і секрет успіху "гірників" – нокаут для Вольфсбурга