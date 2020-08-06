Морозов назвав відповідальних за розгромну перемогу Шахтаря у Лізі Європи

Футбольний експерт Сергій Морозов поділився думками після зустрічі Шахтаря та Вольфсбурга в рамках 1/8 фіналу ЛЄ.

"На мій погляд, Шахтар трохи відтягнув свято для уболівальників. Якби донеччани реалізували свої моменти в першому таймі, в другому – просто догравали б. А так, гра тримала всіх в напрузі.

Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Я б відзначив роботу тренерського штабу Шахтаря. Вони добре підвели команду до цієї гри. Розгромна перемога здобута за рахунок функціональної переваги й технічного оснащення.

Давно ми не обігрували німецькі команди з великим рахунком. Приємно", – сказав Морозов в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи на донецьку команду очікуватиме переможець пари Базель – Айнтрахт (перший матч – 3:0).

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