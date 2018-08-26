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Морозюк: В таких поединках, как с Черноморцем, мы не должны терять очки

17:15 52 Читати українською
Морозюк: В таких поединках, как с Черноморцем, мы не должны терять очки
Николай Морозюк / фото из соцсетей

Игрок Динамо Николай Морозюк прокомментировал матч 6 тура УПЛ против Черноморца и поделился ожиданиями от игры против Аякса.

"Что сказать ... Надо внимательнее играть при стандартах и ​​не давать никакой возможности соперникам. Черноморцу удалось забить – угловой у наших ворот в конце матча стал судьбоносным. Конечно, очень неприятно, когда теряешь важные очки, ведь в каждом матче в чемпионате мы играем только на победу. И в таких поединках, как вчера, мы не должны терять очки.

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Да, обидно, но если взять в целом, весь чемпионат еще впереди. Такие матчи бывают. Повторюсь, очень неприятный результат, и никому из футболистов это не приносит радости. Однако нужно как можно быстрее забыть об этой игре и готовиться к ответному матчу противостояния с Аяксом. Нужно уже быть полностью сконцентрированными на игре Лиги чемпионов.

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Надеюсь, что последние неудачные результаты придадут нам мотивации показать свою лучшую игру во вторник. У нас хорошие шансы. Ожидаю, что нас придут поддержать на стадион наши болельщики, а мы, в свою очередь, постараемся сделать для них праздник", – цитирует Морозюка Dynamo.kiev.ua.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
2
дн
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3
час
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18
мин
Аякс
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