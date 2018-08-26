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Морозюк: У таких поєдинках, як з Чорноморцем, ми не повинні втрачати очки

17:15 1005 Читать на русском
Морозюк: У таких поєдинках, як з Чорноморцем, ми не повинні втрачати очки
Микола Морозюк / фото із соцмереж

Гравець Динамо Микола Морозюк прокоментував матч 6 туру УПЛ проти Чорноморця та поділився очікуваннями від гри проти Аякса.

"Що сказати... Треба уважніше грати при стандартах і не давати жодної можливості суперникам. Чорноморцю вдалося забити – кутовий біля наших воріт в кінці матчу став доленосним. Звичайно, дуже неприємно, коли втрачаєш важливі очки, адже в кожному матчі в чемпіонаті ми граємо тільки на перемогу. І в таких поєдинках, як вчора, ми не повинні втрачати очки.

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Так, прикро, але якщо взяти в цілому, весь чемпіонат ще попереду. Такі матчі бувають. Повторюся, дуже неприємний результат, і нікому з футболістів це не приносить радості. Однак потрібно якомога швидше забути про цю гру і готуватися до матчу-відповіді протистояння з Аяксом. Потрібно вже бути повністю сконцентрованими на грі Ліги чемпіонів.

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Сподіваюся, що останні невдалі результати додадуть нам мотивації показати свою кращу гру у вівторок. У нас хороші шанси. Очікую, що нас прийдуть підтримати на стадіон наші вболівальники, а ми, в свою чергу, постараємося зробити для них свято", – цитує Морозюка Dynamo.kiev.ua.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
до матчу
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дн
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Аякс
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