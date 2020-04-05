toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Турция
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Гармаш приехал и потянул нас на дно": Морозюк – о слабых результатах Ризеспора в сезоне

09:46 221 Читати українською
"Гармаш приехал и потянул нас на дно": Морозюк – о слабых результатах Ризеспора в сезоне
Гармаш и Морозюк / Сайт Ризеспора

Защитник Ризеспор Николай Морозюк поделился мыслями о проблемах команды в текущем сезоне.

"Конечно, клуб и я результатами недоволен. Этот сезон получился ужасным. Первая половина, до зимы, еще была более или менее, с перепадами. Но после зимы стало хуже. Гармаш приехал, потянул нас на дно (смеется).

Ирина Морозюк призналась, что переболела коронавирусом

Сейчас у команды сменился тренер, у него хорошая квалификация, с ним мы можем улучшить результаты. За пять дней работы он много нам дал, но потом карантин остановил весь процесс. До этого у нас был, можно сказать, разброд в головах, было мало футбола, куча проблем. Пытались играть, но не получалось. Обороняться не сложно, но в чемпионате Турции, если хочешь выигрывать, нужно и много атаковать. Много очков потеряли и в итоге оказались в зоне вылета. Но в этом чемпионате плотность большая. Можно выиграть два матча и подняться в таблице", – рассказал Морозюк в интервью Команда№1.

К слову, Ризеспор добыл лишь два очка в восьми турах перед вынужденным перерывом и находится на 16 строчке. Морозюк выступает за клуб уже более года, зимой к нему присоединились еще два украинца – Денис Гармаш из Динамо и Андрей Борячук из Шахтера.

"Хачериди мог играть в любой команде мира": история падения бывшего динамовца, которому прочили большое будущее

blog_ava
Поражение Милевского и Ко в видеообзоре матча Динамо Брест – Славия-Мозырь – 1:2
00:49
116
Теги
Украинцы за рубежом Денис Гармаш Денис Гармаш Николай Морозюк Николай Морозюк Турция Ризеспор Ризеспор
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
20
мин
Вест Хэм
16:00
Челси
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук