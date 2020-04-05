"Гармаш приехал и потянул нас на дно": Морозюк – о слабых результатах Ризеспора в сезоне

Защитник Ризеспор Николай Морозюк поделился мыслями о проблемах команды в текущем сезоне.

"Конечно, клуб и я результатами недоволен. Этот сезон получился ужасным. Первая половина, до зимы, еще была более или менее, с перепадами. Но после зимы стало хуже. Гармаш приехал, потянул нас на дно (смеется).

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Сейчас у команды сменился тренер, у него хорошая квалификация, с ним мы можем улучшить результаты. За пять дней работы он много нам дал, но потом карантин остановил весь процесс. До этого у нас был, можно сказать, разброд в головах, было мало футбола, куча проблем. Пытались играть, но не получалось. Обороняться не сложно, но в чемпионате Турции, если хочешь выигрывать, нужно и много атаковать. Много очков потеряли и в итоге оказались в зоне вылета. Но в этом чемпионате плотность большая. Можно выиграть два матча и подняться в таблице", – рассказал Морозюк в интервью Команда№1.

К слову, Ризеспор добыл лишь два очка в восьми турах перед вынужденным перерывом и находится на 16 строчке. Морозюк выступает за клуб уже более года, зимой к нему присоединились еще два украинца – Денис Гармаш из Динамо и Андрей Борячук из Шахтера.

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