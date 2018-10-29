Морозюк: Ренн не создавал стопроцентных моментов

Полузащитник Динамо Николай Морозюк прокомментировал победу над Ренном в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Конечно, потеря Цыганкова влияет на команду и рисунок игры. Некоторые его индивидуальные качества очень важны для нас. Но я считаю, что Сидклей выглядел очень хорошо.

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После того, как я попал в перекладину, 15 минут не мог поверить, как это получилось. В целом Ренн со стороны играл агрессивно, но не создавал стопроцентных моментов.

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Пропущенный мяч? Так можно пробить и с центра поля. Я не считаю это моментом. Гол Кендзеры? Хороший удар, хорошо, что попал", – цитирует Морозюка Динамомания.