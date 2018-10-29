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Морозюк: Ренн не создавал стопроцентных моментов

26 октября 01:42 85 Читати українською
Морозюк: Ренн не создавал стопроцентных моментов
Николай Морозюк / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Николай Морозюк прокомментировал победу над Ренном в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Конечно, потеря Цыганкова влияет на команду и рисунок игры. Некоторые его индивидуальные качества очень важны для нас. Но я считаю, что Сидклей выглядел очень хорошо.

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После того, как я попал в перекладину, 15 минут не мог поверить, как это получилось. В целом Ренн со стороны играл агрессивно, но не создавал стопроцентных моментов.

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Пропущенный мяч? Так можно пробить и с центра поля. Я не считаю это моментом. Гол Кендзеры? Хороший удар, хорошо, что попал", – цитирует Морозюка Динамомания.

Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Ренн - Динамо Киев Николай Морозюк Николай Морозюк
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